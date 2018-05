La trave è fissata, ma c'è la scala: l'epic fail dei muratori

In molti pensano che il lavoro dei muratori sia tutto muscoli e forza fisica, invece c'è bisogno di tanta attenzione e soprattutto 'testa'. Lo dimostra uno dei video diventati virali tra social e web nel corso dell'ultima settimana, che ha come protagonisti dei muratori un po' sbadati.

Il filmato, girato a Cordoba, in Argentina, mostra l'inusuale costruzione di uno stabile. Tutto normale, se non fosse per l'epic fail messo in scena dagli operai durante il fissaggio di una trave al muro. La trave è fissata, tutto sembra pronto e invece i lavoratori si accorgono di aver lasciato la suddetta trave tra i pioli di una scala.

Il lavoro è tutto da rifare, ma per fortuna gli operai la prendono bene, concludendo il video con una risata, dal sapore sicuramente agrodolce.

Il filmato, postato su YouTube da Cronaca Digital, ha superato il milione di visualizzazioni.