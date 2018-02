Neymar in ginocchio, il troll diventa virale

Neymar in ginocchio, un'immagine che non si riesce a vedere tutti i giorni. Sarà per questo motivo che è diventato virale su Twitter uno scatto postato da Stephane Bahoken, attaccante dello Strasburgo.

La foto postata sul web mostra Bahoken in piedi e con lo sguardo fiero, con di fronte il campione brasiliano, inginocchiato, quasi sconfitto.

L'immagine è correlata alla frase #MyProfilePic (la mia foto profilo), ma nonostante ciò è diventata virale, accumulando decine di migliaia di interazioni.

Il calciatore francese ha voluto subito precisare che questa 'trollata', come si dice in gergo social, non è stata volontaria. Il suo intento era quello di postare una semplice foto, come chiarito da un post successivo: “La mia non voleva essere una provocazione, è un onore giocare contro un tale campione”