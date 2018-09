Nobile milionario 72enne cerca moglie con "benefit": ecco i requisiti

Anziano nobile milionario cerca moglie che gli assicuri un erede ed è disposto a ricompensarla con ben 50mila sterline l'anno (più di 56mila euro). Questa la proposta del 72enne sir Benjamin Slade, aristocratico britannico da un anno alla ricerca di una consorte con determinati requisiti: non deve essere più alta di 1,65 cm, deve avere un'età compresa tra i 30 e i 40 anni, in possesso del porto d'armi e della licenza di pilota di elicotteri. In più deve essere fertile, capace con trattare con i bambini e deve sapere come si manda avanti una castello.

La ricerca di sir Benjamin per il momento non ha prodotto i risultati sperati, come ha rivelato lui stesso al programma ITV Good Morning Britain.

"Tutto riguarda gli affari, anche sposarsi è un affare. Vorrei una donna intelligente, magari con capacità gestionali, perché così saprei a chi affidare le grandi responsabilità in futuro e farei un affare doppio", ha spiegato, per nulla scoraggiato da questa attesa e convinto di trovare una sposa adatta a lui. E se la prospettiva di un milione di sterline all'anno potrebbe non essere abbastanza allettante, sir Benjamin ha tenuto a far sapere che la donna che sposerà potrà viaggiare intorno al mondo e visitare posti esotici. E il sesso? "Penso a tutto io, ci so ancora fare", garantisce.