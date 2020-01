"Pochi video con i sottotitoli": uomo non udente fa causa a Pornhub

Un uomo statunitense sordo ha fatto causa a Pornhub perché molti contenuti del popolare sito per adulti non sono adatti ad un pubblico di non udenti. Secondo quanto riportato da TMZ, nella sua denuncia Yaroslav Suris afferma che la mancanza di sottotitoli violerebbe i diritti dei non udenti ai sensi dell'Americans Disabilities Act.

L’uomo avrebbe affermato di non riuscire a goeder appieno di alcuni contenuti presenti sul sito web. Come dire: anche nel porno i “dialoghi” fanno la loro parte. Citando in giudizio Pornhub, Suris spera di ottenere l’implementazione dei sottotitoli nei filmati.

A Pornhub hanno preso la cosa sul serio, ma per ora non ci sono iniziative concrete per accontentare l’utente insoddisfatto. “Anche se generalmente non commentiamo azioni legali attive – ha fatto sapere il vicepresidente di Corey Price – cogliamo l’occasione per sottolineare che abbiamo una categoria di video con sottotitoli".