Crea capolavori con Paint: nonnina star di Instagram

Il suo nome è Concha García Zaera, ed è una nonnina spagnola di 87 anni che è riuscita a diventare una star su Instagram. Come ha fatto ? Semplice, realizzando dei veri e propri capolavori con Paint, storico programma per il disegno della Microsoft.

La nonnina ha sempre avuto una grande passione per l'arte e per l'insegnamento, ma non poteva cimentarsi a casa per colpa del forte odore rilasciato dall'olio su tela. Così ai suoi studenti è venuta in mente un'idea brillante: regalarle un computer con cui dare sfogo alla sua vena artistica.

Il risultato è stato un successo, con la pagina Instagram di Concha che ha superato quota 120mila followers. Ecco alcuni dei suoi ultimi lavori: