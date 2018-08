Il nonno più arzillo del web: festeggia i 102 anni con un tuffo nel lago

“Questo è mio nonno, per festeggiare il suo 102esimo compleanno ha deciso di farsi una nuotata nel lago”. A scrivere è John Kelley, che ha postato su YouTube uno dei video più visti sul web negli ultimi giorni. Il filmato, postato anche sul social network Reddit, ritrae il nonnino che si tuffa agilmente nel lago, per poi riavvicinarsi con qualche bracciata all'imbarcazione da cui si era lanciato. Un gesto semplice per molti, ma non per un anziano di ben 102 anni.

Proprio per questo motivo il video ha superato le 400mila visualizzazioni, scatenando un vero tsunami di complimenti per l'arzillo centenario. Ci metteremmo tutto la firma a superare il secolo d'età in questo stato di forma.