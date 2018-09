Nonno eroe, mette in fuga tre rapinatori a mani nude

Tre uomini armati e con il volto coperto hanno fatto irruzione in un bar a Glanmire, in Irlanda, ma non avevano fatto i conti con Denis O’Connor, un anziano di 84 anni. Mentre due dei rapinatori prendevano di mira il cassiere, il coraggioso vecchietto non ci ha pensato su due volte e si è avventato sul terzo ladro, armato di martello.

Come è possibile vedere dal video postato su Twitter, l'anziano riesce a mettere in fuga due rapinatori, mentre il terzo scappa dopo una colluttazione con il cassiere. “Non ho pensato alle conseguenze – ha raccontato Denis ai media irlandesi – quando ho visto che stavano attaccando l'uomo alla cassa ho deciso di prendere l'iniziativa”. Come dire, il coraggio non ha età.