“Sembra Indipendence Day”: l'inquietante nube ricopre la città

Se avete visto Indipendence Day, film di fantascienza del 1996, guardando questa immagine vi sarà salito un brivido lungo la schiena. Infatti, nel filmato girato qualche giorno fa a Zarate, cittadina a circa 90 km da Buenos Aires, in Argentina, viene mostrata una formazione imponente di nubi, paragonabile alla scena in cui un'enorme disco volante esce da una nuvola e ricopre la città di New York, oscurando il cielo e gettando tutti nel panico.

Un riferimento, quello alla pellicola con Will Smith, che hanno fatto molti utenti social che hanno commentato e condiviso il video divenuto virale su Facebook, dove è stato visualizzato da più di 50mila utenti. Niente panico comunque, i meteorologi argentini hanno tranquillizzato tutti: gli alieni non c'entrano, a causare questa particolare forma delle nubi sono stati i forti venti che negli ultimi giorni hanno interessato la zona. Nonostante non ci sia nulla di fantascientifico, il filmato conserva il suo fascino inquietante, a metà tra lo stupore e la paura di quanto la natura possa essere minacciosa.