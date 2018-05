L'incubo di chi soffre di allergia: una nube di polline mai vista

L'incubo di tutte le persone allergiche al polline si è materializzato in New Jersey, negli Stati Uniti, che non a caso è soprannominato “Garden State”. In un video realizzato da Eric Henderson e postato su Facebook dalla sua compagna Jennifer, succede qualcosa che ha dell'incredibile.

L'uomo stava lavorando nella conta di Cumberland, quando ha deciso di urtare con una ruspa contro un albero, da cui si è sollevata un'immensa nube di polline. Una situazione in cui ogni persona che soffre di allergia non vorrebbe trovarsi. Il filmato è diventato virale sui social, con quasi 5 milioni di visualizzazioni e oltre 130mila condivisioni.