Ordina la cena a domicilio per il fidanzato e scopre che la sta tradendo

Facendo un gesto carino nei confronti del suo fidanzato, ne ha scoperto il tradimento. E' la storia di Kayla Speer, una ragazza di 23 anni di West Burlington, in Iowa (Stati Uniti). Una storia da film, postata dalla giovane sul suo account Twitter.

La vicenda risale allo scorso aprile, quando la giovane, vivendo a circa tre ore di distanza dal ragazzo, prese la decisione di ordinare una cena a domicilio per fagli una sorpresa, pensando che fosse impegnatissimo a studiare per un esame. Ma la situazione vista dal fattorino al momento della consegna non era proprio quella di un ragazzo chino sui libri.

“Mi ha chiamato il fattorino – racconta Kayla su Twitter - e imbarazzato mi ha detto: 'di solito non facciamo queste cose, ma quando ci siamo avvicinati all'abitazione abbiamo visto il ragazzo in boxer e sul divano una donna nuda sopra di lui'”. In questo modo Kayla ha scoperto il tradimento del fidanzato, ponendo fine immediatamente alla loro relazione.

