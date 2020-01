Il neopapà sviene in sala parto, la mamma ride e scatta un selfie: la foto diventa virale

Una donna su un lettino d'ospedale che sorride divertita, dietro un uomo steso a terra con intorno medici pronti a rianimarlo. Lei è appena diventata mamma, lui è il neopapà ed è svenuto sul più bello, crollando sul pavimento della sala parto, con mascherina e camice sterile.

L'insolito ed esilarante selfie è stato scattato dalla stessa donna subito dopo il parto (probabilmente un cesareo) ed è diventato virale. Tra i medici che cercano di rianimare il papà crollato a terra ce n'è anche una che tiene in braccio il nuovo arrivato. A giudicare dall'atmosfera "rilassata", il parto sembra essere andato nel migliore dei modi, a parte il piccolo fuoriprogramma immortalato nella fotografia.

Per il monento non ci conoscono i nomi della coppia o ulteriori dettagli su quello che è accaduto, tranne ciò che si vede. L'immagine era già stata pubblicata l'anno scorso su Reddit e qualche giorno fa è stata ripubblicata dall'account Instagram statunitense Worth Feeds, raccogliendo migliaia di like e commenti, che ironizzano sul "coraggio" dell'uomo, tramortito dall'emozione della paternità quando invece avrebbe dovuto essere lui a sostenere la partner, e sulla situazione.

"Madre e figlio stanno bene, il papà deve ancora riprendersi", scherza uno. "Sicuramente merita di stare nell'album di famiglia", aggiunge un altro utente. "L'uomo è sempre più coraggioso! Eh sì….", commentano dall'Italia.