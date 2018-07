Il padre sorprende il figlio mentre si trucca: la reazione è inaspettata

Il padre entra nella stanza del figlio, un noto youtuber, e lo trova mentre si sta truccando per partecipare ad un Pride, realizzando un video tutorial da mettere su internet.

Al contrario di quanto si potrebbe pensare, la reazione del genitore è tutt'altro che contrariata, anzi, potrebbe essere definita ai limiti dell'ammirazione. “Cavolo. Questo trucco è pazzesco”: esclama il padre dello youtuber, che poi ha postato il filmato sul suo profilo Twitter, con il commento: “Ecco perché mio papà è la persona più dolce e più comprensiva del mondo. Mi ha commosso”.

Il video ha scatenato gli utenti social con migliaia di retweet, commenti e 'like'. Una bel esempio di accettazione e comprensione da parte di un genitore, una cosa che non siamo abituati a vedere così spesso.

why is my dad the sweetest most supportive person ever im crying :’) pic.twitter.com/ltH3RTR1XH