Il papà cheerleader conquista i social: “E' il padre dell'anno”

L'amore per i figli, si sa, raggiunge vette difficili da immaginare. Così un papà entusiasta della figlia cheerleader è diventato l'idolo dei social negli Stati Uniti, dopo essere stato ripreso mentre riproduceva, quasi in sincrono, tutte le mosse delle ballerine.

Protagonista del video è Hekili Holland che, come mostrano le immagini condivise su Facebook da Good Morning America, è un fan sfegatato della figlia, cheerleader della squadra di football della scuola che frequenta in Virginia, negli Stati Uniti.

Durante la partita l'uomo è pieno di entusiasmo e balla come un forsennato, imitando (a modo suo) le mosse delle ragazze. Il filmato ha superato il milione di visualizzazioni in pochissimo tempo, con gli utenti social che hanno eletto Hekili Holland come “padre dell'anno”.