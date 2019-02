Il figlio è non vedente, il papà gli fa vivere la partita così: il momento del gol è commovente

L'amore di un papà va oltre tutto, anche oltre la disabilità, pur di riuscire a strappare un sorriso al proprio figlio. Un amore che se viene unito alla passione per lo sport, in questo caso il calcio, può dar vita a storie emozionanti, come quella che arriva da Santa Fè, in Colombia.

Da alcuni giorni sta infatti spopolando in Rete il filmato che ritrae un giovane papà nella tribuna dell'Independiente, la squadra di calcio di Santa Fè, che per far vivere al figlio non vedente le emozioni della partita gli racconta tutto quello che succede, fornendo al piccolo una sorta di telecronaca personalizzata.

Un gesto che già di per sé rende commovente l'impegno di questo papà, ma quando arriva il momento del gol e i due si stringono in un forte e sincero abbraccio, risulta davvero difficile trattenere le lacrime.

Ecco il filmato condiviso su Facebook da Fox Sport Italia: