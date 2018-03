Turista partorisce in mare: le foto fanno il giro del web

Un parto straordinario, raccontato in una incredibile sequenza di fotografie, che in pochi giorni hanno fatto il giro di tutti i social network. Le immagini in questione sono state scattate e postate su Facebook da Hadia Hosny El Said, una donna egiziana residente a Dahab, una cittadina che affaccia sul Mar Rosso, sulla costa sud-orientale della penisola del Sinai.

Negli scatti divenuti virali viene mostrato uno speciale parto in acqua salata, che ha come protagonista una donna di nazionalità russa e il suo medico. Alcuni utenti hanno messo in dubbio la veridicità della notizia, confermata invece dai principali organi di stampa egiziani. Come è possibile vedere dalle foto, il neonato ha ancora attaccato il cordone ombelicale, la mamma esce dall'acqua “come se niente fosse”, mentre il papà cerca di dare una mano al dottore.