Ha paura dell'altezza ma sale sulla giostra: la reazione è esilarante 

Megan Connolly è una studentessa di origini irlandesi della Florida State University, che nonostante la paura per l'altezza, ha voluto mettersi alla prova, salendo sulla giostra slingshot, una capsula gravitazionale per due persone che 'scaglia' i malcapitati a diversi metri d'altezza.

Approfittando di una gita Myrtle Beach nella Carolina del Sud, Megan ha deciso di provare la giostra insieme ad una amica, postando poi il video sul suo profilo Twitter. Il filmato ha raccolto migliaia di interazioni sui social in pochissime ore. Il motivo? La reazione impulsiva e terrorizzata di Megan, letteralmente in preda al panico, è risultata esilarante per il popolo del web.