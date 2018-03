Pc in regalo per il prof che insegnava informatica alla lavagna

Qualche settimana fa avevamo raccontato la storia di Owura Kwadwo, un insegnante di informatica della Betenase Junior High School di Sekyedomase, in Ghana, che sulla sua lavagna realizzava la perfetta copia di una schermata di Microsoft Word, non avendo a disposizione neanche un pc.

Le immagini pubblicate su Facebook avevano fatto immediatamente il giro dei social, con il professore che è stato subissato da migliaia di messaggi di sostegno e ammirazione, oltre ad essere invitato all’evento Microsoft Educators Exchange tenutosi a Singapore, dedicato alla formazione.

Ma non finisce qui. Nell'articolo di qualche settimana fa, ci auguravamo che qualche benefattore riuscisse a donare almeno un computer alla scuola, così da rendere più agevole il lavoro di questo insegnante. Detto fatto: l'8 marzo è arrivata la prima donazione. Dall'Università di Leeds, nel Regno Unito, è arrivato un computer portatile, un regalo gradito sia al prof che ai suoi studenti.

Ma il lieto fine (scusate il gioco di parole) non finisce qui. Il 12 marzo arriva la seconda donazione: ben cinque computer per la scuola, un pc portatile per il prof e diversi libri inviati alla Betenase Junior High School di Sekyedomase dal NIIT, nota scuola di informatica con sede ad Accra, capitale del Ghana.