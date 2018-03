Cerca di rubare un distributore di caramelle: ecco il peggior ladro di sempre

Un uomo mascherato ha dovuto affrontare diverse peripezie per riuscire a rubare un distributore di caramelle da un rifugio per animali di Sacramento, in California (Stati Uniti). Le disavventure dell'uomo, soprannominato 'il peggior ladro di sempre', sono state riprese dalle telecamere di sicurezza e condivise su Facebook dal Front Street Animal Shelter di Sacramento, proprio per aiutare la polizia a rintracciare il colpevole.

Il video nel frattempo è diventato virale sui social network per via del suo maldestro protagonista. Il ladro, prima inclina il distributore di caramelle, facendo cadere decine di dolci sul pavimento, poi cerca di farlo passare dalla fessura per gli animali, visibilmente più piccola dell'oggetto. Nel caos più totale, l'uomo cerca almeno di prendere le monetine contenute nel distributore, ignorando la cassetta delle offerta non molto distante e sicuramente di più facile apertura.

Alla fine l'uomo di rende conto che il distributore non sarebbe mai passato da quella porticina, decidendo di uscire dal retro, con il suo passaggio che viene accompagnato dall'abbaiare di una cinquantina di cani, prima che il peggior ladro di sempre riesca a scavalcare il filo spinato per darsela a gambe.