La dieta che non ti aspetti: perde 50 kg grazie a un videogioco

Si può sconfiggere l'obesità grazie ai videogiochi? Per quanto possa sembrare assurdo, c'è qualcuno che c'è riuscito. Stiamo parlando di Xopher Barnett, un ragazzo originario dell'Arkansas, negli Stati Uniti, che è passato dal peso di 147 a 90 kg con l'ausilio di un videogame molto conosciuto: Dance Dance Revolution.

Il gioco, antenato della moderna saga Just Dance, richiede agli utenti di danzare su un apposito tappetino musicale a ritmo delle melodie proposte, stando attenti a non sbagliare neanche un passo.

L'insolito allenamento di Xopher è iniziato nel 2012, quando un medico gli diagnosticò la necessità di un trapianto di cuore intorno ai 50 anni se non avesse perso peso. Così il giovane statunitense ha associato una dieta specifica ad un programma di attività fisica basato sull'uso quotidiano di Dance Dance Revolution SuperNova. Trasferitosi in una casa più grande, Xopher ha così allestito una vera e propria sala di 'allenamento' dove ha installato il cabinato arcade della Konami, che gli ha permesso di impostare un allenamento a difficoltà crescente, che con il passare del tempo diventava sempre più intenso.

Soltanto tra il 2014 e il 2016 il ragazzo ha perso 23 chilogrammi, ma non era ancora abbastanza. Infatti è proprio tra il 2016 e il 2018 che è avvenuta la metamorfosi di Xopher, che ha riempito il suo garage di cabinati per giocare a Dance Dance Revolution e, tra un passo e l'altro, è riuscito ad arrivare al peso forma di 90 kg. Un modo semplice e divertente per dimagrire che, come confermato dal diretto interessato ai media Usa, gli ha fornito i giusti stimoli per portare a termine la sua dieta.