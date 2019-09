Perde il telefono sulle montagne russe a 130 km/h: poi succede l'impossibile

Quando si viaggia sulle montagne russe è sempre consigliabile tenere i propri effetti personali al sicuro e ben protetti per evitare di perderli durante la corsa, con le probabilità di recuperarli che sono sempre scarse. Eppure, c'è un fortunato visitatore del parco di divertimenti "Port Aventura" di Barcelona, in Spagna, che può raccontare una storia ben diversa. Proprio durante un giro sulle montagne russe "Shambhala", una persona ha perso lo smartphone che è stato recuperato incredibilmente da un altro passeggero durante la corsa a folle velocità.

L'impresa 'impossibile' è stata immortalata dalle telecamere poste sulla giostra e postata su YouTube dall'utente "sirsammy15". Sulla celebre piattaforma di video sharing il filmato ha avuto un successo incredibile, tanto quanto il recupero del passeggero mostrato in primo piano: nel giro di qualche ora il video ha raggiunto 1,7 milioni di visualizzazioni. Un gesto fortunato ma sicuramente non semplice, considerando che i vagoni di queste montagne russe superano i 130 km/h, con la struttura che in alcuni tratti arriva a 76 metri d'altezza.