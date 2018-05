Darrius, il pianista prodigio con quattro dita

La musica più forte di tutti gli ostacoli, in grado di toccare il cuore delle persone in ogni angolo del globo. Lo sa bene Darrius Simmons, un ragazzo di Warren, in Ohio (Stati Uniti), che ha composto e messo in Rete una canzone, diventata virale in pochissimo tempo.

“Sono scioccato” ha detto il giovane ai quotidiani americani. Il suo brano, dal titolo "Dreams Are Forever" ha ricevuto 3,9 milioni di visualizzazioni in una settimana. Una canzone bellissima, che parla di come i sogni non finiscano mai di crescere se continui a crederci e ad inseguirli

Ma la particolarità del talento di Darrius è data anche dalla sua condizione fisica: il giovane è nato con una malformazione alle mani, per cui ha soltanto tre dita nella destra e una nella sinistra. Ma questa condizione non ha posto limiti alla passione di questo ragazzo, che dopo aver pubblicato sui social la sua opera è stato contattato dalla Nbc e da 21 News, che raccontato in diversi servizi la sua storia. Una storia che, come recita la canzone, insegna a inseguire sempre i propri sogni.