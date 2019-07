Pioggia di soldi in strada: il traffico va in tilt

Una pioggia di soldi ha mandato in tilt il traffico lungo la statale I-285, a Dunwoody, in Georgia (Stati Uniti). Non si tratta di un sogno e neanche di uno scherzo: sulla strada hanno iniziato a piovere centinaia di dollari a causa di un incidente stradale in cui è rimasto coinvolto un portavolori che ha disseminato il suo carico da oltre 175mila dollari.

Gli automobilisti si sono così ritrovati in una 'tempesta' di soldi, pronti per essere presi. Così uomini e donne hanno fermato le loro auto lungo la corsia d'emergenza della statale e sono scesi per racimolare il più possibile.

La polizia statunitense ha chiesto la restituzione del denaro, ma al momento è sono stati recuperati soltanto 4mila dollari. I cittadini che hanno tenuto i soldi rischiano di essere denunciati, infatti adesso le forze dell'ordine visioneranno i video dell'accaduto, così da rintracciare chi si è approfittato di questa pioggia di dollari.

This is BANANAS!!! This is interstate 285 in Atlanta near Ashford Dudley. My friend sent me this video of people who literally stopped in the middle of the interstate to pick up cash that had somehow managed to spill onto the side of the road.💴🤦🏽‍♀️😳 Would you do this?!? pic.twitter.com/ZgT9OjcSBe