Sulla strada 'piovono' soldi: il traffico va in tilt

Una scena vista in moltissimi film di Hollywood è diventata realtà sulla Route 3 a East Rutherford, un comune situato nell'area metropolitana di New York, negli Stati Uniti, dove il traffico è andato in tilt a causa di una improvvisa pioggia di soldi.

Ma non è stata una rapina finita male e neanche uno scherzo: a perdere le banconote è stato un portavalori rimasto coinvolto in un incidente stradale. Alla vista delle banconote 'volanti' gli altri automobilisti non hanno resistito alla tentazione, bloccando le loro auto per scendere a raccogliere il 'tesoro' inaspettato.

Come testimoniato dal video postato su Twitter, sono molte le persone che hanno inchiodato per accaparrarsi più monrete e banconote possibili.