L'anziano non riesce ad attraversare la strada: il poliziotto sorprende tutti

Fare il poliziotto non vuol dire soltanto arrestare i criminali o sventare le rapine, ci sono altre piccole azioni che si possono fare, senza dover usare pistola e manette. Un gesto dolce come quello ripreso dalle telecamere situate nei pressi di un incrocio a Mianyang, in Cina, dove l'agente di polizia Qin Weijie ha dato un passaggio 'speciale' ad un anziano.

Vedendo il vecchietto in difficoltà nell'attraversare sulle strisce pedonali, il poliziotto ha deciso di aiutarlo nella sua 'traversata', portandolo in braccio da un marciapiede all'altro.

Le immagini postate sui social e su YouTube da diversi utenti, hanno scaldato il cuore sia dei presenti che degli internauti, che hanno visualizzato e condiviso il video migliaia di volte.

Oltre alle gentilezza del poliziotto, va notata anche quella degli automobilisti, che nonostante fosse scattato il semaforo verde, hanno atteso con calma che l'insolita coppia attraversasse la strada. Per un giorno questa sezione dovrebbe chiamarsi dolce ma web.