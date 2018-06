Il poliziotto si scatena nel ballo, ma qualcosa va storto

Scatenarsi in un ballo sfrenato è sempre bello, ma è meglio farlo senza avere un'arma da fuoco addosso. Lo ha imparato a sue spese un agente dell'Fbi fuori servizio, che mentre ballava in un bar di Denver, in Colorado (Stati Uniti), la sera di sabato 1 giugno, ha rischiato di trasformare la festa in una tragedia.

Il poliziotto ha eseguito una capriola all'indietro, ma durante la 'prodezza' ha fatto cadere la pistola d'ordinanza e, nel goffo tentativo di riprenderla, ha fatto esplodere un proiettile che ha colpito la gamba di un cliente.

Quest'ultimo è stato portato in ospedale con una ferita lieve.

Il video è divenuto virale su Twitter, mentre la polizia sta indagando sull'episodio. L'agente, che è stato portato in caserma e poi rilasciato con un supervisore dell'Fbi, potrebbe essere sottoposto ad azioni disciplinari.

This @FBI agent was dancing at a Denver bar on Saturday night. Did a back flip, gun falls. He picks it up and a round is fired, hitting a man (he’ll be ok.) @DenverPolice investigating. #9News pic.twitter.com/MwV1WpNzAQ