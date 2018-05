Dal fast food chiamano la polizia per cacciare un senzatetto: l'agente gli offre il pasto

L'agente di polizia C.J. Mullinax era stato chiamato da un cliente di un fast food della Contea di Horry, nella Carolina del Sud (Stati Uniti), per mandare via un senzatetto che si era seduto ad uno dei tavoli, chiedendo qualcosa da mangiare. Secondo quanto raccontato dai media statunitensi, gli impiegati del fast food sfamavano da diversi giorni il clochard, ma qualche cliente, probabilmente infastidito dalla sua presenza, aveva chiamato il 911 per mandarlo via.

Arrivato sul posto, l'agente Mullinax ha però sorpreso sia gli impiegati che i clienti: si è subito avvicinato al senzatetto, ma invece di accompagnarlo fuori gli ha chiesto: “Cosa vuoi da mangiare?”. Dopo che la scelta sul menù dell'uomo, il poliziotto si è avvicinato alla cassa, ha estratto il portafogli e ha pagato il pasto.

“Un modo fantastico di affrontare la situazione”, ha commentato Victoria Paige Summer, un'impiegata del fast food che ha ripreso la scena per poi postarla sul suo profilo Facebook.

La breve clip ha avuto molto successo sui social, superando le mille condivisioni.