Ponza, crollo a Chiaia di Luna: paura tra i turisti

Nel video, pubblicato dal portale locale GaetaMedievale, si vede distintamente il momento nel quale le rocce finiscono in mare creando una nube di alcuni metri.

A Chiaia di Luna nel settembre del 2001 una studentessa toscana di 26 anni, in vacanza con alcuni amici, morì dopo essere stata colpita proprio da un masso che si staccò dalla parete della spiaggia.

La zona è interdetta da tempo a seguito di un'ordinanza comunale emessa proprio per l'alto rischio di crollo della falesia.

Come riporta Latina Today solo tanta paura fra turisti e bagnanti: la frana, chiaramente visibile nelle foto e nel video che è stato pubblicato sulla pagina Facebook “Casa Musella Ponza”, si è verificata intorno alle 10.30 e in quel momento, nonostante la zona sia interdetta, c’erano nelle vicinanze barche e gommoni. Sul posto gli uomini della Capitaneria di Porto per gli accertamenti.

Crollo Ponza, il video

Crollo Ponza, le foto