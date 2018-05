Traffico paralizzato per ore, lei prende il sole tra le auto in coda

Non si è fatta scoraggiare dal traffico in tilt, che le ha rovinato gran parte della giornata di festa. Lily, una giovane donna inglese, era diretta a Blackpool, celebre località balneare e "paradiso del divertimento" nel nord dell'Inghilterra, col suo fidanzato Sam quando un incidente ha paralizzato per ore la circolazione.

Lei non ci ha pensato su due volte e, di fronte all'eventualità di una giornata sprecata, ne ha approfittato per prendere il sole stesa sull'asfalto rovente, in mezzo alle auto.

Lo scatto pubblicato sui social network è presto diventato virale. Soltanto dopo alcune ore l'ingorgo si è risolto e la coppia ha potuto raggiungere Blackpool.