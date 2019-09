Provano la presa di Dirty Dancing al matrimonio: finisce molto male

Il balletto di Dirty Dancing tra Patrick Swayze e Jennifer Gray è senza dubbio una delle scene più celebri della storia del cinema, ma la “presa volante” non è certo una mossa che tutti possono realizzare senza rischiare di rompersi l'osso del collo. Una lezione che Morgan Murray e suo marito hanno potuto imparare sulla loro pelle durante il matrimonio del fratello della donna, quando la coppia del Tennessee, negli Stati Uniti, ha tentato di mostrare a tutti gli invitati le proprie abilità nella danza.

Come è possibile vedere dal video condiviso su Twitter, Morgan guarda il marito e si prepara a realizzare la mossa acrobatica di Dirty Dancing. Peccato però che le cose non siano andate proprio per il verso giusto: il marito di Morgan infatti non riesce a sollevare abbastanza la moglie, con i due che finiscono prima per sbattere tra di loro, per poi cadere rovinosamente sul tavolo del buffet.

I due sono finiti così in ospedale, con l'uomo che ha avuto la peggio, rimediando una commozione cerebrale. Nonostante la figuraccia, la donna ha deciso di postare il video sui social, richiamando anche l'attenzione del conduttore tv Jimmy Fallon: “Io e mio marito abbiamo provato a fare la presa di Dirty Dancing al matrimonio di mio fratello. Avremmo dovuto lasciarlo a Patrick Swayze''. Il video risale allo scorso 19 giugno, ma soltanto in questi giorni è stato notato dai media statunitensi e britannici, che ne hanno raccontato la storia. E pensare che come sottofondo non c'era neanche “Time of my life”.