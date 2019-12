Il prof che tutti vorrebbero: i suoi pazzi esperimenti sono virali

Oltre alla preparazione e alla professionalità, una delle caratteristiche più apprezzate in un docente è la capacità di mantenere alta l'attenzione dei propri alunni. Una cosa che riesce molto bene al professore David Wright, docente di Fisica di 69 anni che insegna al Tidewater Community College di Virginia Beach, in Virginia.

Questo simpatico insegnante dagli occhiali e i capelli bianchi è diventato una celebrità negli Stati Uniti per le sue lezioni affascinanti e originali, in cui mette in scena esperimenti di ogni tipo, sempre collegati alla sua materia. La sua bravura gli ha consentito di diventare l'idolo degli studenti che hanno ripreso con il cellulare i suoi esperimenti e li hanno postati su Twitter. I filmati sono diventati virali in pochissimo tempo, accumulando migliaia di visualizzazioni e interazioni.

Y’all need to see this video collage of all the crazy things my Physics Professor did this semester😭. He’s in his 70s and is still doing all of this for us🥺💛 pic.twitter.com/JaICjzVB5I