Il prof che insegna informatica senza avere un pc

Si può insegnare informatica senza neanche un pc? Sicuramente è difficile, ma non impossibile. La prova arriva dal Ghana, dove il prof 33enne Richard Appiah Akoto, insegna l'utilizzo dei pc ai suoi studenti. La sua storia è diventata nota in tutto il mondo dopo la pubblicazione su Facebook delle immagini che ritraggono il prof in azione.

Come fa ad insegnare senza pc? Semplice. Il prof Akoto ha riprodotto sulla lavagna una classica schermata di un computer, spiegando con l'aiuto dei gessetti colorati le funzioni base di Windows.

“Insegnare informatica in Ghana è molto divertente - ha scritto il docente nel post divenuto virale sui social network – Amo i miei studenti, ho fatto questi disegni per fargli capire cosa sto insegnando”.

Il post è stato apprezzato dagli utenti di tutto il mondo, che hanno contribuito a segnalare la storia alla Microsoft. La scuola dove insegna Akoto non ha un pc dal 2011, chissà che dagli States non arrivi un bel computer in regalo. Sarebbe più che meritato.