Il prof resta senza stipendio: gli alunni lo sorprendono così

Non è mai semplice per un insegnante stringere un buon rapporto con i propri alunni, soprattutto se si tratta di un supplente che rimane in compagnia di quegli studenti sempre per poco tempo. Eppure il sorriso e le capacità empatiche del brasiliano Bruno Rafael Paiva, 28enne docente di musica, lo hanno fatto entrare nel cuore dei suoi ragazzi in poco più di due mesi, spingendo i giovani a fare un grande gesto nei suoi confronti.

Bruno, che insegna nella scuola statale Balbina Viana Arrais di Brejo, in Brasile, ha vissuto un periodo molto difficile dal punto di vista economico, proprio quando ha iniziato a lavorare nella scuola. Dopo due mesi di lavoro senza essere pagato, il 28enne è andato a chiedere spiegazioni all'amministrazione, sentendosi dire che, a causa di alcuni problemi con lo Stato per il suo contratto, non avrebbe ricevuto lo stipendio, almeno per un altro mese. Una condizione insostenibile per il professore, già in difficoltà economiche e senza la possibilità di pagare un affitto. La scuola ha così deciso di permettergli di dormire in una delle aule, e lui, nonostante i problemi, ha deciso di non lasciare i suoi alunni, che tanto si erano affezionati a lui.

Un gesto d'amore che non è certo passato inosservato agli occhi degli studenti, che un giorno gli hanno fatto trovare una grande sorpresa. Al suo ingresso in classe gli hanno chiesto di cercare un oggetto nascosto, trovato poi nei pressi della sua scrivania. All'interno della scatola vi erano 400 real (circa 90 euro), ossia due terzi del suo stipendio. L'uomo è subito scoppiato in un pianto di gioia, non tanto per il denaro, ma per il gesto dolce e inaspettato dei suoi ragazzi, che vedendolo in lacrime lo hanno avvolto in un caldo abbraccio.