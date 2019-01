La aspetta in aeroporto con il palloncino: "Mi vuoi sposare", ma lei lo molla e scappa via

Aveva organizzato tutto fin nei minimi dettagli, per quello che doveva essere il momento più romantico di tutti: attendere l'arrivo della fidanzata all'aeroporto di Catania Fontanarossa con un palloncino a forma di cuore e con la scritta "Mi vuoi sposare", senza punto interrogativo, e poi inginocchiarsi tirando fuori l'anello per farle davanti a tutti la proposta di matrimonio.

L'idea però non è andata come l'aspirante sposo sperava. Come raccontano diversi testimoni, infatti, la ragazza è non avrebbe gradito la sorpresa e dopo qualche minuto di imbarazzo e letteralmente fuggita vita.

Proposta di matrimonio in aeroporto ma lei lo molla

L'account Facebook dell'aeroporto aveva anche condiviso la foto del palloncino che il giovane aveva portato nello scalo e sotto quel post, diventato ora virale, tanti testimoni alla scena hanno commentato raccontando che la madre della ragazza è intervenuta scagliandosi contro il genero mancato, che è rimasto lì da solo con il palloncino e l'anello in mano.

I gestori della pagina Facebook dell'aeroporto hanno poi aggiunto un altro post: "Spezziamo una lancia in difesa del giovane innamorato... Non è stato lui a 'convincerci' a scrivere, semplicemente abbiamo visto il palloncino e ci è sembrato molto romantico... Morale della favola; innamorati di tutto il mondo, non arrendetevi e continuate a dichiararvi a #CTAairport, noi saremo comunque sempre qui a fare il tifo per voi, comunquefinisca!".