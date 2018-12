“Mi vuoi sposare?”, ma l'anello cade nel tombino: poi il lieto fine inaspettato

Per chiedere alla sua fidanzata di sposarlo aveva preparato tutto nei minimi dettagli. Come location aveva optato per un posto magnifico come "Times Square" a New York, mentre per la fatidica proposta aveva acquistato un bellissimo anello. Peccato che al momento del tanto atteso 'sì' da parte della fidanzata l'anello sia scivolato dalle mani dell'uomo, finendo in un tombino.

Un evento più che sfortunato capitato a John e Daniella, una coppia proveniente dal Regno Unito, che in un primo momento ha tentato ogni soluzione per recuperare il gioiello dal tombino. Come si vede nel video pubblicato dalla polizia statunitense su Twitter, la coppia non riesce nell'intento di riprendere l'anello, facendo così ritorno in Gran Bretagna a mani vuote.

Here’s a photo of the ring our officers recovered (and cleaned!) Call 1-800-577-TIPS or DM @NYPDTips if you know the happy couple so we can return it to them! pic.twitter.com/hzFXxuMVJW — NYPD NEWS (@NYPDnews) 1 dicembre 2018

E il lieto fine? Alla fine è arrivato anche quello. Mentre John e Daniella si erano rassegnati ad aver perso l'anello, la polizia di New York ha continuato a cercarlo e, dopo averlo recuperato dal tombino, è riuscita a rintracciare la coppia per sostituirlo.

L'happy ending della storia è stato confermato dal medesimo account Twitter del New York Police Department, che ha postato una foto della coppia sorridente al tavolo di un ristorante, con l'anello in bella vista. Come conferma la polizia sui social: il caso è chiuso.