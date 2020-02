Proposta di matrimonio “militare”: il cuore è fatto di carri armati

Il gioco di squadra è un concetto molto conosciuto nell'ambiente militare, tanto che un tenente russo ha deciso di coinvolgere i suoi commilitoni per sorprendere la sua fidanzata con una proposta di matrimonio alquanto originale, utilizzando uno schieramento di carri armati, disposti a forma di cuore.

Il video, trasmesso dalla tv pubblica russa, ha fatto rapidamente il giro del mondo ed è diventato virale. Zvezda, la compagnia televisiva delle forze armate della Federazione Russa, ha condiviso oggi il video dell’eccentrica proposta di matrimonio. Le riprese aeree hanno mostrato i tank T-72B3 mettersi in posizione per formare un cuore, mentre la neve cade copiosa sui campi di addestramento di Alabino vicino a Mosca.

Il tenente e la sua fidanzata sono al centro del cuore, mentre lui si inginocchia per farle la proposta. “Tu ed io siamo stati insieme per molto tempo, abbiamo vissuto distanza e tempo, quindi vorresti sposarmi?”, ha detto il tenente. La fidanzata ha detto “sì” alla proposta e la coppia potrebbe convolare a giuste nozze in estate.