Chiede alla fidanzata di sposarlo: la risposta lo lascia di stucco

Un uomo in ginocchio, con un mazzo di fiori e un anello in mano: la classica proposta di matrimonio che ogni donna desidera, o almeno quasi ogni donna. Lo sfortunato protagonista di questo video divenuto virale su Facebook è un ragazzo di Monterrey, in Messico, che ha chiesto alla sua fidanzata di sposarlo, ottenendo però un secco 'no'.

Come è possibile vedere dalle immagini, la donna sembra subito sconvolta, porta le mani al volto come se stesse trattenendo le lacrime, ma non si tratta di emozione: alla fine scuote la testa e spezza il cuore del giovane innamorato. La risposta è no.

Alla fin del video molte persone si sono avvicinate al ragazzo, cercando di tirargli su il morale, un compito non semplice.