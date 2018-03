Proposta di matrimonio al centro commerciale: il video diventa virale

Volete chiedere alla vostra fidanzata di sposarvi e non sapete come fare? Se avete in mente una dichiarazione fuori dal normale basta prendere spunto da quanto ha fatto un giovane peruviano, che ha deciso di chiedere la mano della sua fidanzata in un centro commerciale di San Miguel, mettendo in scena un vero e proprio spettacolo.

Una follia d'amore che su Facebook è diventata subito virale, con il filmato che ha superato le 10mila visualizzazioni. Come è possibile vedere dalle immagini, sembrava un pomeriggio come tanti per Zyllia, poi dalle scale mobili hanno iniziato a scendere parenti e amici con dei cartelli in mano con su scritte delle parole, parole che messe tutte insieme andavano a concludersi con la fatidica domanda: “Mi vuoi sposare?”

La dichiarazione, conclusasi con l'ascesa dalle scale mobili del papà della sposa, è stata accolta da un fragoroso applauso delle persone presenti, rimaste piacevolmente sorprese da questo inaspettato 'fuori programma'. Cosa abbia risposto la ragazza non è dato saperlo, ma visto il bacio con cui ha ringraziato il suo fidanzato, sembra difficile che sia un 'no'.