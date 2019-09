L'ospite indesiderato (da infarto): famiglia trova un puma un casa

Brutta avventura per una famiglia residente nella città di Sonora, in California (Stati Uniti), a pochi chilometri dal Parco Nazionale di Yosemite. Tornando verso la propria abitazione, i proprietari hanno visto un grosso felino entrare in casa e dirigersi verso il bagno. Una volta aperta la porta hanno scoperto che si trattasse di un grosso esemplare di puma, un ospite sicuramente indesiderato oltre che pericoloso.

Dopo aver chiuso il felino nel bagno la famiglia si è nascosta nello scantinato per poi allertare il Dipartimento per la salvaguardia degli animali selvatici. L'intervento degli operatori ha permesso che il puma potesse scappare dalla finestra e tornare in un habitat più congeniale.

Gli uomini del Dipartimento per la salvaguardia degli animali selvatici hanno dovuto utilizzare una scala per arrivare alla finestra del bagno, situata al primo piano, da cui hanno anche scattato una foto, poi condivisa su Facebook con tanto di commento ironico da parte dello sceriffo locale.