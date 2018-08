Ragazzo in carrozzina non riesce a seguire il concerto: gli amici lo prendono in braccio

Confinato sulla sua sedia a rotelle, non riusciva a godersi l'esibizione di Wonderwall, una delle canzoni più famose degli Oasis, cantata da Liam Gallagher al concerto tenutosi all'Old Trafford Cricket Grounds di Manchester, in Inghilterra. Così, i suoi amici e una ventina di altri fan hanno deciso di prenderlo in braccio e sollevarlo con tutta la carrozzina, in modo da fargli vedere, e non soltanto sentire, quella canzone che amava tanto.

Un gesto molto bello, che ha come protagonista Michael Reynolds, disabile costretto a vivere da cinque anni su una sedia a rotelle a causa di un incidente stradale. In quel momento il giovane è riuscito a lasciarsi andare a pieno, cantando a squarciagola il brano e godendo dello spettacolo da una posizione più che privilegiata. Un momento toccante che è stato immortalato da alcuni presenti e postato sui social, dove ovviamente è diventato virale.

This man got to enjoy @liamgallagher last night the way everyone should. God bless those that helped❤️ pic.twitter.com/w4aoDyFmmT — National Treasure (@hannah_maex) 19 agosto 2018

Anche il cantante Liam Gallagher ha voluto ringraziare i suoi fan per il gesto, attraverso un tweet sul suo profilo ufficiale: “Un comportamento biblico”.