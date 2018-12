Tenta di rapinare una banca con la pistola del Nintendo: finisce male

La lista dei furti finiti in malo modo è sempre molto lunga (per fortuna), ma quella tentata ad Hermosillo, in Messico, è a dir poco bizzarra. Un uomo ha tentato di rapinare una banca utilizzando una pistola giocattolo NES Zapper, l'arma creata dalla Nintendo per la sua prima console, la storica NES, Nintendo Entertainment System.

Come raccontano i media locali, considerando l'aspetto della pistola giocattolo, molto lontano da un'arma reale, il rapinatore ha pensato bene di ricoprirla con del nastro adesivo di colore grigio: un tentativo di ingannare gli ignari dipendenti della banca.

Ma il suo piano non è andato come lo aveva progettato: l'uomo è stato identificato e catturato dalla polizia locale, che ha poi postato su Twitter le foto del rapinatore e della pistola camuffata. Il criminale si trova sotto custodia, ma gli agenti stanno indagando su altri quindici crimini di cui potrebbe essere stato il responsabile.