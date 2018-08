Rapito il cane di una bimba malata terminale, l'appello social della polizia

Zakaia Gray è una bambina di cinque anni affetta da una grave forma di cancro al cervello, che secondo i medici non le lascerà più di sei mesi di vita. A rendere ancora più difficile questo terribile periodo della sua vita è arrivato anche il furto di Annabella May, un cagnolino American Bully di undici settimane, con cui la piccola aveva un'amicizia speciale. Il furto dell'animale ha provocato un enorme dispiacere nella piccola Zakaia, con i genitori che hanno coinvolto anche la polizia Burlington per ricevere aiuto nelle ricerche. Gli agenti non si sono certo tirati indietro e hanno lanciato un appello su Facebook pubblicando la foto del cane: “Aiutateci a trovare Annabella, così da farla tornare dalla sua bambina speciale”.

Ecco l'appello completo: “Il 4 agosto 2018, gli ufficiali di Burlington hanno ricevuto una segnalazione per un furto con scasso avvenuto in un’abitazione: è stato rubato un American Bully di undici settimane. Questo cucciolo è stato acquistato e successivamente addestrato come cane da compagnia per una bambina di cinque anni, malata terminale. Chiunque abbia informazioni in merito è pregato di chiamare il dipartimento di polizia di Burlington”. La polizia ha promesso anche una ricompensa in denaro a chi riporterà a casa il cane, con la speranza che questo avvenga il prima possibile in modo che la piccola Zakaia possa trascorrere i suoi ultimi mesi di vita insieme al suo compagno di giochi e risate.