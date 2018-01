Un ratto che si fa la doccia: il video spopola sui social

Adesso cambieranno idea tutti quelli che pensano ai ratti come animali sporchi e portatori di malattie.

Sta spopolando sui social network un video in cui un ratto si fa la doccia come se fosse un umano, con tanto di sapone. Il filmato sembra che arrivi da Huaraz, in Perù ed è stato anche condiviso su Facebook dalla pagina Awesome Animal.

Una bufala? Molto probabilmente no. Infatti, contrariamente a quanto si pensa, i ratti e i topi sono animali molto puliti, che trascorrono gran parte della giornata dedicandosi alla pulizia del pelo.