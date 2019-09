Il razzo è troppo veloce: per l'occhio umano è invisibile

Esperimento riuscito: un razzo ha raggiunto una velocità talmente alta da risultare praticamente invisibile per l'occhio umano. E' il risultato di un test effettuato nella base di Holloman, in New Mexico (Stati Uniti), dove un razzo ipersonico ha superato i 10.600 km orari.

Le immagini pubblicate su Facebook confermato quanto comunicato dall'Air Force Test Center, il razzo in questione ha viaggiato alla velocità record di 6599 miglia orarie. Troppo forte per la nostra vista: l'occhio umano non riesce infatti a rilevare il movimento.

I risultati del test verranno utilizzati nella produzione di sistemi di difesa.