“Reddito di cittadinanza garantito dal 1935”: il post ironico di Monopoly

Mentre il reddito di cittadinanza continua a far discutere addetti ai lavori e non, Monopoly ha voluto sfruttare l'argomento per entrare nell'attualità italiana con un simpatico post su Facebook: “Da noi il reddito di cittadinanza è garantito fin dal 1935! Ecco quanto spetta ad ogni giocatore per iniziare la sua partita”.

Il post pubblicato dalla pagina ufficiale del famosissimo gioco da tavolo è stato corredato da una infografica in cui vengono mostrate tutte le banconote disponibili per giocatore ad ogni inizio di partita. Il 'tesoretto' di base su cui costruire il proprio patrimonio immobiliare, tra stazioni, centrali, case e alberghi, edificati tra Vicolo Stretto e Parco della Vittoria.

La trovata social del social media marketing di Monopoly ha riscosso molto successo su Facebook, accumulando centinaia di condivisioni, like e commenti. Un 'planning for agility' in piena regola, come si dice in gergo, che sta sfruttando il forte dibattito nato su una delle proposte chiave del Movimento 5 stelle.