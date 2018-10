Si lascia una settimana prima delle nozze e regala il matrimonio ad una sconosciuta

Quando una storia d'amore finisce ci si sente sempre a pezzi, travolti da un'ondata di tristezza che, soprattutto all'inizio, sembra impossibile da superare. Un sentimento inevitabilmente negativo che si moltiplica a dismisura se la fine di un amore arriva a pochi giorni dalle nozze. Una sensazione che conosce bene Kolbie Sanders, una studentessa di Tyler, in Texas (Stati Uniti), che ha rotto il suo fidanzamento una settimana prima del fatidico 'sì'.

Ma al contrario di come avrebbero potuto reagire la maggior parte delle persone, la ragazza statunitense non è fatta trasportare dalla tristezza e ha deciso di utilizzare la sua sfortuna per fare felici altre persone.

Presa dalla generosità la 24enne ha postato sul suo profilo Facebook in cui annunciava di essere disposta a 'regalare' il luogo delle sue nozze che aveva già prenotato: un pacchetto da 3.500 dollari di cui avrebbe potuto beneficiare una qualsiasi coppia che fosse stata disposta a sposarsi nel giro di una settimana.

“Con la fine del mio fidanzamento sono arrivata a trovare una incredibile pace, sono sicura di aver fatto la cosa giusta – ha scritto Kolbie su Facebook – Detto questo, adesso voglio fare qualcosa di giusto per gli altri e lasciare che qualcosa di buono venga fuori da questa mia decisione”

Il post sui social della studentessa è stato condiviso migliaia di volte per poi essere sommerso da candidature di coppie, attirando anche l'attenzione di imprese locali e membri della comunità, che si sono offerti di migliorare il pacchetto offerto dalla 24enne.

Un truccatore, un parrucchiere e un fotografo hanno offerto gratuitamente i loro servizi per il grande giorno e alcuni panettieri e chef locali hanno donato cibo e pasticcini per il ricevimento. Inoltre sono arrivati anche mazzi di fiori, decorazioni e accessori vari.

Dopo aver esaminato tutte le storie d'amore presentare dalle coppie su Facebook, Kolbie ha scelto le più meritevoli e poi con un'estrazione a sorte ha deciso chi avrebbe ricevuto questo regalo.

Il nome estratto è stato quello di Haley Hipsher, una ragazza con il nonno affetto da un cancro in stadio avanzato, che così ha potuto celebrare le sue nozze davanti all'amato familiare.