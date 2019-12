Lascia un dolce regalo per il fattorino: la sua reazione è adorabile

Non deve essere facile lavorare come fattorino per le consegne a domicilio durante le festività natalizie. Negli Stati Uniti, tra posta ordinaria e acquisti online, postini e simili sono oberati di lavoro. Proprio per questo motivo negli ultimi 4 anni Kathy Ouma e hanno deciso di lasciare un cesto pieno di snack e dolci davanti alla porta della sua abitazione a Middletown nel Delaware (Stati Uniti). Il “pensiero” è per i fattorini che in questo periodo consegnano i pacchi quasi quotidianamente al suo indirizzo.

Un comportamento gentile che era passato sempre in sordina, almeno fino all'inizio di questo dicembre, quando Kathy ha pubblicato su Facebook la reazione di Kareem Earl Reed III, un autista per le consegne di Amazon, che alla vista dei dolci non ha resistito all'emozione.

Ld telecamere di sicurezza della casa hanno ripreso tutta la scena, con il ragazzo che esclama di gioia: “Hanno lasciato dei dolci! E' troppo bello”, per poi andare via ballando e saltando.

Sul cestino lasciato da Kathy campeggia il messaggio: “Per favore, prendi qualche dolce da gustare durante il percorso. Grazie per aver reso più semplice lo shopping natalizio. La famiglia Ouma”.

Nel giro di una settimana il filmato con la reazione del fattorino è diventato virale, con più di 11 milioni di visualizzazioni e oltre 8mila commenti.