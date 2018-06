Rovistano tra i resti di un pic-nic: ricci finiscono in coma etilico

Due ricci sono finiti in coma etilico dopo aver rovistato tra ciò che era avanzato di un pic-nic nel parco di Petersberg, a Erfurt, in Germania. I due animaletti sono stati ritrovati visibilmente 'ubriachi' all'interno dell'area giochi per bambini, con il muso ancora 'immerso' nei cocci di una bottiglia di liquore allo zabaione.

Per fortuna la polizia locale li ha trovati e trasportati al Thuringer Zoopark, dove i ricci si sono potuti riprendere da questa sbronza alcolica. La notizia è stata diffusa su Facebook dal commissariato di polizia, per sensibilizzare i cittadini che amano trascorrere il tempo nelle aree verdi, all'utilizzo degli appositi bidoni dell'immondizia.

Tutto quello che viene abbandonato negli spazi verde, oltre che essere un grave segno di maleducazione e mancanza di rispetto, mette anche a repentaglio la vita dei bambini e degli animali.