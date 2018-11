L'olio per friggere è in offerta: al supermercato succede di tutto

Il fritto è un piatto che in pochi disdegnano. Una pietanza apprezzata in Italia, soprattutto al Sud, dove si può spesso godere di prelibate fritture di vario genere. Ma proprio l'amore per questo tipo di cottura unito ad un'offerta irrinunciabile al supermercato, hanno scatenato il caos in un Lidl di Palermo.

Nelle ultime ore sta facendo il giro dei social un filmato che mostra la ressa per accaparrarsi l'olio per friggere in offerta speciale: due bottiglie al 50%, praticamente due al prezzo di uno. Un'offerta talmente irrinunciabile da trasformare in un ring lo spazio di fronte allo scaffale, tra bottiglie che volano, spintoni e offese. A giudicare dall'accento i protagonisti del filmato sono certamente della zona, ma non è chiaro quando il fatto sia avvenuto e in quale rivenditore. Il video è stato diffuso martedì 22 novembre dalla pagina Facebook “Se i quadri parlassero palermitano”.