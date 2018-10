Ritrova il cane dopo tre anni: l'incontro strappalacrime

Un abitante di Tbilisi, in Georgia, aveva perso da circa tre anni il suo adorato cane. Nonostante le ricerche, in tutto questo tempo non erano state trovate tracce dell'animale, almeno fino a qualche giorno fa, quando una conoscente lo ha contattato telefonicamente per dirgli che davanti al suo negozio in centro città vi era un esemplare molto simile al suo.

Immediatamente l'uomo si è recato sul posto, pur nutrendo poche speranze di riabbracciare il suo amico a 4 zampe Ghoerghi. Nel dubbio è comunque andato a vedere, riprendendo la scena con il telefonino. Come si può sentire dal filmato l'uomo si avvicina ed esclama: “Gli somiglia molto”, poi prova a chiamarlo con il suo nome e la reazione dell'animale è inequivocabile.

Le immagini hanno subito spopolato sui social network, facendo scappare più di qualche lacrimuccia a diversi utenti.