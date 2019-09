Ritrova il cane scomparso dopo 4 anni: l'abbraccio è emozionante

Il suo cane era scomparso ormai da quattro anni, ma lui non aveva mai perso le speranze di poterlo riabbracciare: la scorsa settimana, questa fiducia è stata premiata. Arriva dal Canada la storia di Mike Plas e del suo husky di nome Jack, scomparso nel 2015 in Ontario.

Adesso, dopo 48 mesi d'attesa e grazie all'aiuto del Centennial Animal Shelter di Winnipeg, Mike e Jack sono tornati insieme. Il loro incontro, denso di emozione, è stato filmato e postato su Facebook dallo stesso Mike, che sul post ha commentato: “Mi sono sentito come se la mia vita fosse tornata alla normalità”.

Il video postato sui social è divenuto virale in pochissimo tempo, superando i 3 milioni di visualizzazioni e accumulando migliaia di like e commenti, tutti carichi di emozione per questa dolce reunion che non lascia certo indifferenti.